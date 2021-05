Οι Μπακς προετοιμάζονται για τη μάχη με τους Χιτ στον πρώτο γύρο των playoffs. Tε ελάφια έφτιαξαν ένα όμορφο video παρουσιάζοντας τις 5 καλύτερες φάσεις της τελευταίας εβδομάδας της regular season.

Φυσικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν γινόταν να λείπει. Ο Greek Freak πήρε 3 θέσεις στο TOP 5, οι 2 αφορούν όμορφες ασίστ, ενώ το Νο.1 έχει το εντυπωσιακό του κάρφωμα κόντρα στους Πέισερς. Πάντα κάτι καλό θα συμβεί στο παρκέ όταν ο Γιάννης έχει κέφια. Σε αυτό το θέμα δεν υπάρχει αμφιβολία.

Απολαύστε για άλλη μια φορά τον MVP του 2019 και του 2020

The Rook cracks the Top 5 Plays of the Week!!

Presented by @BMOHarrisBank: pic.twitter.com/wJChqozDEM

— Milwaukee Bucks (@Bucks) May 17, 2021