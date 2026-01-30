Ο Νίκος Ψέλνει: «Το Μιλγουόκι βλάπτει σοβαρά τον Γιάννη»:

Ο Νίκος Παπαδογιάννης έψαλε για τον Γιάννη! Στο «Ο Νίκος Ψέλνει» του Gazz Floor by Novibet, ο Ψάλτης του Gazzetta στάθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τόνισε το πόσο επιτακτική ανάγκη είναι η αποχώρησή του από το Μιλγουόκι και τους Μπακς.

Ο Νίκος Παπαδογιάννης έβαλε στο επίκεντρο του «Ο Νίκος Ψέλνει» τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς το μέλλον του στους Μπακς είναι το θέμα που «καίει» αυτές της ημέρες.

Ο ψάλτης του Gazz Floor by Novibet μίλησε για την επιτακτική ανάγκη να φύγει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από το Μιλγουόκι, καθώς δεν έχει πλέον κάτι περισσότερο να δώσει στην Πόλη και την ομάδα, ενώ αναφέρθηκε και στα σενάρια για την επόμενη ημέρα του.