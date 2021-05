ΝΒΑ: Το eurostep του Τζέιμς που... αποθέωσε ο Ίρβινγκ! (vid)

Οι Νετς έφτασαν τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες στη regular season, επικρατώντας των Μπουλς με 105-91 στο παιχνίδι όπου ο Καϊρί Ίρβινγκ είχε 22 πόντους και 2 ριμπάουντ.

Όσον αφορά τον Μάικ Τζέιμς, ο οποίος θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το δαχτυλίδι μαζί με το Μπρούκλιν αφού υπέγραψε ως το τέλος της σεζόν, είχε 8 πόντους, 5 ασίστ, 4 ριμπάουντ και ένα... eurostep στα 16:12 που έμεινε στο παρκέ.

Δείτε το καλάθι του Αμερικανού πρώην γκαρντ του Παναθηναϊκού και την αντίδραση του Ίρβινγκ.

Νετς - Μπουλς 105-91: «Κλειδώνουν» τη δεύτερη θέση στην Ανατολή!

Mike James euros, Kyrie approves

BKN: 1 win (or 1 MIL loss) away from clinching #2 in East pic.twitter.com/nNdzg4uYK1

— NBA (@NBA) May 15, 2021