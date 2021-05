Ο Γκομπέρ πήγε για ντρίμπλα πίσω από την πλάτη, τα έκανε μαντάρα και ο Σακίλ θα τον... γλεντήσει! (vid)

Μάλλον θα πρέπει να το ξανασκεφτεί πολύ καλά την επόμενη φορά που θα κατεβάσει τη μπάλα ο Ρούντι Γκομπέρ. Ο Γάλλος θέλησε να κάνει ντρίμπλα πίσω από την πλάτη στον αιφνιδιασμό, αλλά κάπου μπερδεύτηκε και έκανε παράβαση μπρος-πίσω, προκαλώντας το γέλιο του Λου Ντορτ που ήταν στο πάγκο των Θάντερ.

Σίγουρα ο ψηλός των Τζαζ δεν τη γλιτώνει για αυτή την... ομορφιά και ο Σακίλ Ο'Νίλ τον περιμένει στο νέο επεισόδιο του Shaqtin' a fool. Όταν πας να κάνεις κάτι που δεν είναι στο ρεπερτόριο σου αυτά παθαίνεις.

Rudy Gobert got hit with a backcourt violation after getting fancy with it @shaqtin pic.twitter.com/yDpafSdin2

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 15, 2021