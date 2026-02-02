Πίστονς - Νετς 130-77: Ακόμα ένα πάρτι του Ντιτρόιτ
Ασταμάτητοι οι φετινοί Πίστονς, έχουν βάλει πολύ ψηλά τον πήχη στο ΝΒΑ. Το Ντιτρόιτ επικράτησε με 130-77 των Νετς και πήγε στο 36-12, όντας στην κορυφή της Ανατολής.
Ο Τζέιλεν Ντούρεν με ακόμα με κυριαρχική εμφάνιση, είχε 21 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο Κάνινγχαμ τελείωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους και 12 ασίστ.
Από την άλλη πλευρά πρώτοι σκόρερ ήταν ο Πάουελ και ο Τόμας που είχαν από 12 πόντους. Κάκιστη εικόνα από το Μπρούκλιν σε άλλο ένα ματς.
