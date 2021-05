Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έπρεπε να γυρίσει τον χρόνο πίσω. Σχεδόν 13 χρόνια. Τότε που ζούσε σε ένα υπόγειο. Και αντίκρισε για πρώτη φορά έναν αθλητή με το όνομα Κόμπι Μπράιαντ! Η ερώτηση έγινε στον MVP, επειδή πλησιάζει η ημέρα της ένταξης του Μπράιαντ στο Hall of Fame (15/5). Και ο Αντετοκούνμπο απάντησε με χαρά, προτού δείξει με καμάρι την μπλούζα του, αφιερωμένη στον Κόμπι και την κόρη του Τζιάνα.

«Πάει πίσω πολλά χρόνια, ήμουν 13 ετών, σε ένα υπόγειο, στο διαμέρισμα που μέναμε. Είχαμε ξενυχτήσει με τα αδέρφια μου. Είχε τελειώσει το σχολείο. Αφού παίξαμε κάποια βιντεοπαιχνίδια, γυρίζαμε τα κανάλια και πέσαμε πάνω σε ένα ματς των Λέικερς με τους Σέλτικς. Τότε ήμασταν ποδοσφαιρόφιλοι, βλέπαμε Τσάμπιονς Λιγκ, τα πάντα. Τώρα είμαστε, ποιος το θυμάται αυτό το άθλημα;

Ηταν ο Κόμπι κόντρα στους Σέλτικς, δεν ήξερα ποιος ήταν, αλλά κατάλαβα ότι ήταν ο καλύτερος στην ομάδα του. Και στη Βοστόνη, στο μυαλό μου, ο καλύτερος ήταν ο Ρέι Άλεν. Αυτή είναι η πρώτη ανάμνησή μου από το ΝΒΑ.

Έβλεπα περισσότερα highlights, αφού τα ματς ξεκινούσαν στις 5 τα ξημερώματα. Την άλλη ημέρα, έπρεπε να δουλέψω, να βοηθήσω τους γονείς μου. Είναι δύσκολο να μείνεις ξύπνιος.

Εβλεπα πολλά highlights του Κόμπι, μεγάλωσα με αυτόν και τον ΛεΜπρόν. Όταν είσαι πιτσιρικάς και τους βλέπεις και θεωρείς ότι είναι μεγαλύτεροι από την ίδια τη ζωή», είπε ο Αντετοκούνμπο.

Μία από τις ερωτήσεις του προκάλεσε έκπληξη. Αναφορικά με το πλεονέκτημα ισοβαθμίας των Μπακς έναντι των Σιξερς και των Νετς. «Δηλαδή να έχουμε το ίδιο ρεκόρ, εμείς θα είμαστε από πάνω;; Αυτό μου λέτε; Είμαστε σε καλό σημείο. Αυτές οι νίκες μας έδωσαν αυτοπεποίθηση. Αν τελειώσουμε στο Νο1 ή στο Νο2 δεν έχει σημασία, για εμένα».

Παράλληλα, ο Giannis μίλησε και για τη δύσκολη εβδομάδα με τις τέσσερις νίκες: «Ηταν δύσκολα ματς, μία καλή εβδομάδα. Και το ματς με την Ουάσινγκτον ήταν δύσκολο. Απέναντι στον Ράσελ Ουέστμπρουκ, στον Μπράντλεϊ Μπιλ. Δύσκολο ματς. Και είχαμε και καλές συνήθειες και στις τέσσερις νίκες».

"I’m happy that we were able to take care of business.” pic.twitter.com/voIFhE99oH

— Milwaukee Bucks (@Bucks) May 8, 2021