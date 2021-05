Πέισερς: Πρόστιμο στον Μπιτάτζε και ποινή ενός ματς στον Φόστερ για τον καυγά

Οι ψυχραιμότεροι στον πάγκο της Ιντιάνα, τον συγκράτησαν και δεν άφησαν το πράγμα να γίνει ακόμα χειρότερο, σε μια εποχή που υπάρχουν δημοσιεύματα στις ΗΠΑ ότι ο προπονητής της ομάδας, Νέιτ Μπιόργκρεν μετράει... μέρες στον πάγκο.

Αυτό οδήγησε τους Πέισερς να τιμωρήσουν με ποινή μιας αγωνιστικής τον Φόστερ και πρόστιμο τον Γεωργιανό ψηλό.

Ο Φόστερ έτσι δεν θα κάτσει στον πάγκο της Ιντιάνα για το αποψινό παιχνίδι κόντρα στους Χοκς. Οι Πέισερς βρίσκονται στην 9η θέση της Ανατολής με ρεκόρ 30-35 και παλεύουν με νύχια και με δόντια να κρατηθούν μέσα στο play in τουρνουά και θέλουν την ηρεμία τους στο κρισιμότερο σημείο της σεζόν.

ESPN story on Pacers suspending assistant coach Greg Foster for one game and fining center Goga Bitadze for Wednesday night's exchange in loss to Kings: https://t.co/1wXWwqh837

