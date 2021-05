Μπουντενχόλζερ για Γιάννη: «Είναι καλύτερα, θα αποφασίσουμε πριν το παιχνίδι» (vids)

Λίγα δευτερόλεπτα μετά το τζάμπολ της αναμέτρησης με τους Ρόκετς ο «Greek Freak» αποχώρησε τραυματίας και έκτοτε απουσιάζει.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε χτυπήσει τον δεξιό του αστράγαλο και κάνει καθημερινά θεραπείες ώστε να επιστρέψει.

Ο Μάικ Μπουντενχόλζερ μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου πριν λίγη ώρα ρωτήθηκε για την κατάσταση του back to back MVP, «η κατάστασή του βελτιώνεται καθημερινά. Θα δούμε πως θα είναι αύριο το μεσημέρι και μετά από μία ακόμη μέρα αποθεραπείας πιστεύω θα είναι ακόμη καλύτερα.

Θα αποφασίσουμε αν θα παίξει πριν τον αγώνα».

Οι Μπακς αύριο (02/05 - 22;30) αντιμετωπίζουν τους Μπρούκλιν Νετς σε μία πολύ σημαντική αναμέτρηση για την κατάταξη της Ανατολικής περιφέρειας.

Δείτε τη σχετική αναφορά του προπονητή των Μπακς στο 03.50 του βίντεο.

"Khris has given us so much on both ends."

Coach Bud ASL Press Conference: pic.twitter.com/exgO6Ftz1k

— Milwaukee Bucks (@Bucks) May 1, 2021