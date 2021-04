Έπος! Αποκάλεσαν τον Λεμπρόν «μεγάλο μωρό» και εκείνος άρχισε να... κλαίει σαν μωρό! (vid)

Στο περιθώριο του αγώνα Ουάσινγκτον-Λέικερς και ενώ ο Τζέιμς έκανε μερικά , κάποιος φίλος των Ουίζαρντς άρχισε να φωνάζει από την εξέδρα: «Έι, Λεμπρόν, είσαι ένα μεγάλο μωρό».

Εκείνη τη στιγμή υπήρχαν και κάποιοι που διαφώνησαν λέγοντας «μην το λες αυτό» αλλά ο Λεμπρόν έσπευσε να απαντήσει με περίσσια δόση χιούμορ και αυτοσαρκασμού.

Τι έκανε; Άρχισε να κλαίει σαν μωρό, προκαλώντας τα γέλια όλων όσων ήταν στο γήπεδο εκείνη τη στιγμή!

Δείτε το ξεκαρδιστικό βίντεο!

A heckler called LeBron a “big baby” and you can hear LeBron’s response of fake crying, “WAH WAH WAH.”

Absolutely hilarious pic.twitter.com/da9bMW3hEl

— NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) April 29, 2021