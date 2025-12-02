Οι Μπακς γνώρισαν άλλη μια ήττα, αυτήν την φορά από τους Γουίζαρντς (129-126), με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να προσπαθεί να την... αποτρέψει.

Την 8η ήττα τους στα 9 τελευταία τους παιχνίδια μέτρησαν οι Μπακς καθώς δεν μπόρεσαν να κάμψουν την αντίσταση των Γουίζαρντς μέσα την Ουάσινγκτον γνωρίζοντας την ήττα με 129-126.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να ξεχώρισε με την απόδοσή του αλλά όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων δεν ήταν και αρκετή για να χαρίσει στην ομάδα του τη 10η νίκη στη σεζόν.

Συγκεκριμένα αγωνίστηκε 32 λεπτά και μέτρησε 26 πόντους με 10/17 εντός παιδιάς (10/16 δίποντα, 0/1 τρίποντο), 6/11 βολές, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ αλλά και 5 λάθη.