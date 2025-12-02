Αντετοκούνμπο: Τα highlights του Greek Freak από το Μπακς-Γουίζαρντς
Την 8η ήττα τους στα 9 τελευταία τους παιχνίδια μέτρησαν οι Μπακς καθώς δεν μπόρεσαν να κάμψουν την αντίσταση των Γουίζαρντς μέσα την Ουάσινγκτον γνωρίζοντας την ήττα με 129-126.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να ξεχώρισε με την απόδοσή του αλλά όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων δεν ήταν και αρκετή για να χαρίσει στην ομάδα του τη 10η νίκη στη σεζόν.
Συγκεκριμένα αγωνίστηκε 32 λεπτά και μέτρησε 26 πόντους με 10/17 εντός παιδιάς (10/16 δίποντα, 0/1 τρίποντο), 6/11 βολές, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ αλλά και 5 λάθη.
Το βίντεο από τα highlights του Γιάννη στην Γουάσινγκτον
