Συγκεκριμένα ο Έλληνας σούπερ σταρ έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία των Μιλγουόκι Μπακς, ο οποίος έφτασε και ξεπέρασε τους 12.000 πόντους στο Ουισκόνσιν.

Ποιοι ήταν οι άλλοι δύο που το έχουν καταφέρει; Ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ και ο Γκλεν Ρόμπινσον!

Δείτε τις χαρακτηριστικές αναρτήσεις των Μιλγουόκι Μπακς

Giannis joins Kareem Abdul-Jabbar and Glenn Robinson as the only players in Bucks history to reach 12,000 points!! pic.twitter.com/0sDwhA78fR

— Milwaukee Bucks (@Bucks) April 24, 2021