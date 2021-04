Σοκ στο ΝΒΑ: Νεκρός σε τροχαίο ο Τέρανς Κλάρκ του Κεντάκι (vid & pic)

Το νήμα της ζωής του Τέρανς Κλαρκ κόπηκε απότομα. Ο 19χρονος shooting guard έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στους δρόμους του Λος Άντζελες, μόλις 24 ώρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας του με την εταιρία μάνατζερ Clutch Sports (η οποία διαχειρίζεται παίκτες όπως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και ο Άντονι Ντέιβις), προκειμένου να λάβει μέρος στο φετινό Draft του ΝΒΑ!

Ο Κλαρκ αγωνίστηκε φέτος στο Κεντάκι (9.6 πόντους, 2.6 ριμπάουντ, 2 ασιστ) και μετά από μόλις από μία χρονιά στο NCAA ήταν έτοιμος για το επόμενο βήμα, το ΝΒΑ.

Στο αμάξι που ακολουθούσε αυτό του Κλαρκ ήταν και ο συμπαίκτης του στο Κεντάκι, ο Μπι Τζέι Μπόστον, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά.

«Είμαι καταρρακωμένος και άρρωστος απόψε. Ζητάω από όλους σας μία στιγμή προσευχής για τον Τέρανς Κλαρκ και την οικογένειά του», ήταν η μήνυμα που έστειλε ο προπονητής του στο Πανεπιστήμιο του Κεντάκι, Τζον Καλιπάρι.

Η είδηση του θανάτου προκάλεσε «κύμα» tweets από δεκάδες παίκτες του ΝΒΑ.

Rest In Peace Terrance Clarke. I remember hoopin with him in the city when he was still in high school. He was destined for the league. Prayers up to him and his family gone way too soon.

— CJ McCollum (@CJMcCollum) April 23, 2021