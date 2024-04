Ο Τζοέλ Εμπίντ διανύει μία ακόμη post season γεμάτη προβλήματα. Αυτή τη φορά δεν σκοπεύει να τους επιτρέψει να τον σταματήσουν, ακόμη και αν πρόκειται για την παράλυση του Bell!

Ο Τζοέλ Εμπίντ μοιάζει με μία πελώρια φιγούρα ενός Ελ Σιντ. Κόντρα σε όλους. Ακόμη και στον εαυτό του. Όταν ξεκινούν τα play off, τίποτα άλλο δεν μετράει. Μόνο η νίκη.

Και ο Εμπίντ, ο οποίος αναζητεί μία μεγάλη επιτυχία στην post season, γνωρίζει πως δεν πρέπει να επιτρέψει σε τίποτα και σε κανέναν να τον εμποδίσει.

Ο σέντερ των Σίξερς σημείωσε 50 πόντους στη νίκη απέναντι στους Νικς, για το 2-1 της Φιλαδέλφεια, και στη συνέντευξη Τύπου αποκάλυψε ότι πάσχει από την παράλυση του Bell!

Joel Embiid has been treated for a mild case of Bell’s Palsey



