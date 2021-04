Clutch έδειξε πως είναι για άλλη μια φορά ο Κάιρι Ίρβινγκ. Ο Uncle Drew έγραψε το 128-123 στα 26 δευτερόλεπτα κόντρα στους Πέλικανς με δύο προσωπικά καλάθια, εκτελώντας την παρέα του Ζάιον Ουίλιαμσον.

Απολαύστε τα μαγικά του γκαρντ των Νετς που φέτος φιλοδοξεί να φτάσει στο 2ο πρωτάθλημα της καριέρας του.

Kyrie coming up clutch vs. the Pels pic.twitter.com/h6S9RUJKu3

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 21, 2021