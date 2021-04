«Στο ραντάρ των Νικς και ο Βιλντόζα» (pic)

Τα... μάτια τους στην Ευρώπη και τη Εuroleague έχουν στραμμένα οι Νικς. Σύμφωνα με τον Ντονάτας Ουρμπόνας δεν είναι μόνο ο Μάικ Τζέιμς στη λίστα τους. Στο στόχαστρο της ομάδας της Νέας Υόρκης είναι και και ο Λούκα Βιλντόζα.

O Aργεντινός γκαρντ έπαιξε σε 32 ματς φέτος στη Euroleague με τη Μπασκόνια και μέτρησε 10.3 πόντους, 3.5 ασίστ και 38% στα τρίποντα.

Η Νέα Υόρκη παλεύει να μπει στα playoffs, με τον Ραντλ να κάνει παπάδες.

Hearing that not only Mike James, but also Baskonia guard Luca Vildoza is on the New York Knicks radar. https://t.co/LvOQx7LNZ2

— Donatas Urbonas (@Urbodo) April 16, 2021