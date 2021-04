ΝΒΑ: Ο Ουέιντ έγινε μέτοχος των Γιούτα Τζαζ! (pic)

Οι Γιούτα Τζαζ συνεχίζουν με τη… βελόνα στο κόκκινο στη φετινή regular season έχοντας το καλύτερο ρεκόρ στη λίγκα και ο Ντουέιν Ουέιντ έγινε μέτοχος των «Μορμόνων», έχοντας πλέον ενεργό ρόλο στον οργανισμό!

Ο «Flash» αποσύρθηκε το 2019 με τη φανέλα των αγαπημένων του Χιτ, έχοντας κατακτήσει τρία πρωταθλήματα (2006, ’12, ‘13) κι ένα ΝΒΑ Finals MVP (2006), μετρώντας 13 συμμετοχές σε All-Star Games.

Σε 1.054 αγώνες κανονικής περιόδου είχε 22 πόντους, 4.7 ριμπάουντ, 5.4 ασίστ και 1.5 κλεψίματα μ.ό.

Ο Ουέιντ ακολούθησε το παράδειγμα πρώην NBAers που έχουν μετοχές σε οργανισμούς της λίγκας όπως ο Γκραντ Χιλ (Χοκς), ο Σακίλ Ο’ Νιλ (Κινγκς) και φυσικά, ο πρόεδρος των Χόρνετς, Μάικλ Τζόρνταν.

Three-time NBA champion @DwyaneWade has purchased an ownership stake in the Utah Jazz, joining majority owner and governor @RyanQualtrics with plans to take an active role in the franchise and region. Story on ESPN: https://t.co/ZxtZe8uLey

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 16, 2021