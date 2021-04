Λέικερς: Πρόβλημα με Γκασόλ, κάταγμα στο μικρό δάκτυλο (pic)

Οι Λέικερς είναι εδώ και καιρό δίχως τους ΛεΜπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις, με τον τελευταίο να ετοιμάζεται να επιστρέψει στις προπονήσεις. Εκτός, με τραυματισμό στο πόδι, έχει τεθεί και ο Αντρέ Ντράμοντ, με τους πρωταθλητές να δίνουν χρόνο συμμετοχής στον Μαρκ Γκασόλ, ο οποίος... υποβιβάστηκε μόλις προστέθηκε στο ρόστερ ο Ντράμοντ.

Μόνο που τώρα και ο Ισπανός σέντερ είναι τραυματίας. Υπέστη κάταγμα στο μικρό δάκτυλο του αριστερού χεριού του και αυτή τη στιγμή είναι αμφίβολος για το ντέρμπι της Δύσης με τους Γιούτα Τζαζ, το Σάββατο (17/4, 23:30).

Injury Update on Marc Gasol: X-Rays revealed a volar plate fracture to his left pinkie. He’s going to be listed as questionable for Saturday’s game vs. Utah.

— Mike Trudell (@LakersReporter) April 16, 2021