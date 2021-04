Ο Φρανκ Βόγκελ έλαβε, επιτέλους, μία καλή είδηση. Ο Άντονι Ντέιβις ετοιμάζεται να επιστρέψει μετά από απουσία δύο μηνών, όταν τραυματίστηκε στη γάμπα και ενώ είχε ενοχλήσεις στον αχίλλειο τένοντα. Ο Ντέιβις έλαβε την άδεια των γιατρών για να μπορέσει να μπει στις προπονήσεις των Λέικερς.

Η επίσημη ημερομηνία της επιστροφής του θα οριστεί τις επόμενες ημέρες.

Lakers coach Frank Vogel says Anthony Davis (Achilles’ tendon and calf) has been cleared to return to on-court activity with his official return to the lineup TBD.

— Marc Stein (@TheSteinLine) April 16, 2021