Αντετοκούνμπο: «Πονούσα, είναι η πρώτη φορά που αποδέχτηκα πως έπρεπε να μείνω εκτός» (vid)

Η ρουτίνα του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα διαφοροποιηθεί. Ο Giannis μίλησε για τις ενοχλήσεις που αισθάνθηκε στο αριστερό γόνατό του, οι οποίες αποδείχθηκαν ικανές για να τον αφήσουν εκτός αγωνιστικής δράσης για 6 αγώνες! Επέστρεψε στο ματς με τους Ατλάντα Χοκς και παραδέχτηκε: «Είναι δύσκολο, απαιτεί πολλά. Με ενοχλεί πριν το ματς, είναι περίεργο. Πρέπει να κάνω κάποια πράγματα για το γόνατό μου, είναι έξτρα πράγματα σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Εδώ και δύο χρόνια σχεδόν προετοιμάζω κάποια πράγματα για το δεξί γόνατό μου. Τώρα πρέπει να το κάνω και για το αριστερό. Πρέπει να το κάνω για να μπορώ να παίζω».

Ο «Αντέτο» ρωτήθηκε για το πόσο θα τον επηρεάσει αυτό το πρόβλημα στο υπόλοιπο της σεζόν: «Δεν το ξέρω. Ο πόνος έρχεται και φεύγει. Αν το προσέξεις, θα φύγει, αν όχι θα είναι εκεί. Παίζω όλη τη σεζόν προσέχοντας το δεξί γόνατό μου. Θα το κάνω ξανά, είναι μία διαδικασία. Δεν χρειάζεται να γκρινιάζω, απλώς να κάνω τη δουλειά μου».

Ο Αντετοκούνμπο τόνισε επίσης: «Έμεινα εκτός για 6 ματς. Πρέπει να βρω ξανά τον ρυθμό μου, να συνηθίσω ξανά. Η ανάσα μου είναι κομμένη μετά από τέτοια απουσία, όσο γυμνασμένος και αν είσαι. Είναι η πρώτη φορά που το δέχτηκα καλά, γιατί πονούσα. Αν πρέπει να καθίσω έξω, τότε θα καθίσω. Μετά από 2-3 ματς άρχισα να εκνευρίζομαι. Και τότε ήρθε το ματς στη Μινεσότα, ήμουν έτοιμος να παίξω. Αλλά έπρεπε να ακούσω την ομάδα».

