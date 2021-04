O Τζόρνταν θα παρουσιάσει τον Κόμπι Μπράιαντ στο Hall Of Fame

Έτσι έπρεπε να γίνει και έτσι θα γίνει. Ο καλύτερος θα παρουσιάσει τον καλύτερο!

Ο Μάικλ Τζόρνταν είναι εκείνος που θα παρουσιάσει τον Κόμπι Μπράιαντ στην τελετή για την ένταξη του αείμνηστου «Black Mamba» στο Hall Of Fame στις 15 Μαΐου.

Μια τελετή η οποία αναμένεται να είναι άκρως φορτισμένη λόγω της απώλειας του τεράστιου Κόμπι.

Να σημειωθεί επίσης ότι τον Ντάνκαν θα τον παρουσιάσει ο Ντέιβιντ Ρόμπινσον, ενώ τον Κέβιν Γκαρνέτ ο Αζάια Τόμας.

Michael Jordan will present Kobe Bryant in the 2020 Naismith Hall of Fame @Hoophall induction ceremony on May 15. Full list of inductees and presenters: pic.twitter.com/iD5r6EIxHF

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 15, 2021