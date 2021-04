Μιλγουόκι Μπακς: Εκτός ο Αντετοκούνμπο για 6ο συνεχόμενο ματς! (pic)

Ο Μάικ Μπουντενχόλζερ το εξήγησε πριν από μερικές ημέρες. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο γόνατο θα τον κρατήσει εκτός για άγνωστο διάστημα. Προς το παρόν, ο MVP θα απουσιάσει για 6ο συνεχόμενο ματς, με τους Μπακς να καλούνται να αντιμετωπίσουν τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς (23:30) χωρίς τον Giannis.

Σε σχέση με τα προηγούμενα ματς, επιστρέφει ο Πι Τζέι Τάκερ.

Giannis Antetokounmpo is out today (knee soreness) against the Timberwolves.

— Milwaukee Bucks (@Bucks) April 14, 2021