Απίθανη εκτόξευση των Χοκς, απ' όταν άλλαξαν προπονητή! (pic)

Οι Χοκς παρόλο που έκαναν κινήσεις, ώστε να αλλάξουν επίπεδο την νέα σεζόν, δεν ξεκίνησαν καθόλου καλά την σεζόν. Κάπου εκεί αποφάσισαν να απολύσουν τον Πιρς και να συνεχίσουν με τον Νέιτ ΜακΜίλαν στο τιμόνι τους.

Εκείνος δεν... τρελάθηκε με την ιδέα, δεν το πήρε ζεστά, αλλά σίγουρα πλέον κρίνεται ως μια κίνηση που άλλαξε τα δεδομένα. Οι Χοκς τα πηγαίνουν εξαιρετικά, έχουν ρεκόρ 18-6 και έχουν σκαρφαλώσει στην 4η θέση της Ανατολής, με συνολικά ρεκόρ 30-25.

Νίκησαν τους Ράπτορς με 108-103, χωρίς τον Γιανγκ στην σύνθεση τους και φαίνονται πανέτοιμοι για κάθε πρόκληση. Ο Μπογκντάνοβιτς, που μάλιστα βρέθηκε στην Ατλάντα, μετά την περιπέτεια με τους Μπακς, έχει βρει την ελευθερία που ήθελε και μοιάζει αναγεννημένος.

Η υπόκλιση είναι καθολική και μένει να δούμε που μπορούν να φτάσουν οι Χοκς.

Let’s take a moment to recognize Coach Nate McMillan and the @ATLHawks for another getting another W without Trae Young and John Collins! Nate has the Hawks playing some inspiring winning basketball and don’t know what the Pacers were thinking let him go! Carry on...

— Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) April 14, 2021