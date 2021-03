Οι Χοκς άλλαξαν προπονητή και έκαναν το μεγαλύτερο σερί τους από το 2016/17! (pic)

Μπορεί ο Νέιτ ΜακΜίλαν να μην ήθελε να γίνει προπονητής των Χοκς, αλλά μετά την απόλυση τους Πιρς, πήρε την απόφαση έστω και διστακτικά. Πολύ καλά έκανε όπως φαίνεται γιατί οι Χοκς πήραν την ανάσα ανανέωσης που χρειάζονταν.

Με την νίκη επί των Καβαλίερς έφτασαν τις 5 σερί και η αλλαγή είναι προφανείς. Μάλιστα, αυτό το μεγαλύτερο τους σερί, από την σεζόν 206/17. Όπως παραδέχτηκε και ο νέος προπονητής τους, η ομάδα του μαθαίνει πως κερδίζει παιχνίδια και να παίζει στο τέταρτο δωδεκάλεπτο.

Η ομάδα της Ατλάντα έψαχνε μια αλλαγή στο παιχνίδι της, έψαχνε πως να γίνει πιο αποτελεσματική, αφού το ταλέντο δεν λείπει και φαίνεται πως είναι σε πολύ καλό δρόμο.

