«Οι Ουόριορς θα... χτυπήσουν Λέοναρντ αν φύγει από τους Κλίπερς!» (pic)

To φετινό καλοκαίρι όλα εξαρτώνται από την επιλογή του Καουάι Λέοναρντ. Ο Klaw έχει option και μπορεί να συνεχίσει να παίζει στους Κλίπερς, όμως αν δεν το κάνει, θα γίνει ο κακός χαμός. Σύμφωνα με τον Evan Massey, οι Ουόριορς αναμένεται να... κυνηγήσουν τον Λέοναρντ στην free agency, αν αυτός επιλέξει να μην αγωνίζεται και τη νέα σεζόν στους Κλίπερς.

Ο Καουάι φέτος θέλει να πάρει 3ο πρωτάθλημα με 3η διαφορετική (είχε πάρει με Σπερς και Ράπτορς), όμως κρατάει το καρπούζι και το μαχαίρι για το καλοκαίρι, κάτι που κοιτάζει το Γκόλντεν Στέιτ. Σκεφτείτε τετράδα με Κάρι-Τόμπσον-Λέοναρντ-Γκριν!

Πάντως υπάρχουν δημοσιεύματα που τον συνδέουν και με τους Χιτ λόγω Μπάτλερ-Αντεμπάγιο.

The Golden State #Warriors are expected to look into pursuing Kawhi Leonard in free agency if he is open to leaving the #Clippers, source tells @HoopAnalysisNet. It's a long shot, but something to watch.

— Evan Massey (@massey_evan) April 12, 2021