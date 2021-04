Τίμπεργουλβς: Ο θρύλος του μπέιζμπολ, Άλεξ Ροντρίγκεζ αγοράζει τους «Λύκους»! (pic)

Εδώ και καιρό ο ιδιοκτήτης των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Γκλεν Τέιλορ, δέχεται προτάσεις για την εξαγορά της ομάδας. Ο Κέβιν Γκαρνέτ επιχείρησε να την αγοράσει, μάταια. Όπως όλα δείχνουν, οι Τίμπεργουλβς αναμένεται να καταλήξουν στον θρύλο του μπέιζμπολ, Άλεξ Ροντρίγκεζ (και μέχρι πρόσφατα σύντροφο της Τζένιφερ Λόπεζ) και τον δισεκατομμυριούχο - και στενό φίλο του - Μαρκ Λόρι! Οι δυο τους ανακοίνωσαν πως απέκτησαν το δικαίωμα αποκλειστικής διαπραγμάτευσης για την αγορά της ομάδας, διάρκειας ενός μήνα.

Η πώληση αναμένεται να φτάσει στο $1.5 δις, με τον Τέιλορ να παραμένει στο «τιμόνι» μαζί με το νέο σχήμα για σχεδόν 2,5 χρόνια, με συμβουλευτικό ρόλο.

Alex Rodriguez and close friend Marc Lore are finalizing a deal to purchase the Minnesota Timberwolves, per @wojespn. pic.twitter.com/VEH37USO1a

— NBA on TNT (@NBAonTNT) April 10, 2021