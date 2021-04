ΝΒΑ: Γεμάτα τα γήπεδα τη νέα σεζόν! (pic)

Με τα εμβόλια κατά του κορονοϊού και τα τεστ για τον ιό που όλο και αυξάνονται, το ΝΒΑ περιμένει πως όλα τα γήπεδα θα είναι γεμάτα τη νέα σεζόν και όχι σε κάποιο ποσοστό όπως συμβαίνει φέτος εξαιτίας της πανδημίας. Ένα κλειδί στην ολική επιστροφή των φιλάθλων στα γήπεδα είναι μια νέα συνεργασία της λίγκας με μια εταιρεία την CLEAR, η οποία θα δώσει νέα τεχνολογία σε όλες τις ομάδες και στα γήπεδα τους με σκοπό την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Η κάθε ομάδα θα πρέπει να μάθει να χρησιμοποιεί αυτό το νέο εργαλείο (COVID-19 health screening technology) με σκοπό να επιστρέψουν στα γήπεδα οι φίλαθλοι, αφού πέρυσι και φέτος είναι λίγο άχαρο οι παίκτες να παίζουν με καθόλου ή ελάχιστο κόσμο στις κερκίδες.

NEWS: The NBA expects all arenas to be at full capacity next season, and one step toward that effort is its new multi-year league-wide partnership with CLEAR to make COVID-19 health screening technology available to all 30 teams. Story: https://t.co/93J4jI8FcV

— Baxter Holmes (@Baxter) April 7, 2021