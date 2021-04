Nας για τραυματισμό Χάρντεν: «Δεν θέλαμε να ρισκάρουμε, καθαρή η μαγνητική»

Άτυχος στάθηκε ο Τζέιμς Χάρντεν κόντρα στους Νικς, αφού αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το ματς λόγω τραυματισμού στο πόδι του (ιγνυακός τένοντας).

Ο Στιβ Νας μίλησε για τον Μούσια μετά το ματς, αναφέροντας πως έπρεπε να προστατευτεί.

«Μοιάζει με την τελευταία φορά. Δεν ένιωθε καλά το πόδι του. Η μαγνητική είναι καθαρή. Έπρεπε να τον προστατέψουμε. Δεν έπρεπε να πάρουμε άλλα ρίσκα. Υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των 2 πλευρών. Απόψε η σωστή απόφαση ήταν να μην το ρισκάρουμε. Η Μαγνητική ήταν καθαρή όπως και τα τεστ που έκανε. Όμως έπρεπε να πάρουμε τα μέτρα μας», ανέφερε ο προπονητής του Μπρούκλιν.

Steve Nash on James Harden’s hamstring injury following the win.

Nash added - “We just have to proceed day-by-day and monitor it. Hopefully it’s a very short term thing.” pic.twitter.com/1yoyL5yJAo

— Chris Milholen (@CMilholenSB) April 6, 2021