Η απίθανη φάση που ο Χάουαρντ ζήτησε «καλάθι και φάουλ»! (vid)

Στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου στο ματς των Σίξερς με τους Γκρίζλις, ο Ντουάιτ Χάουαρντ πέταξε τη μπάλα χωρίς να βλέπει λίγο πριν από τη γραμμή των βολών και εκείνη με μερικές αναπηδήσεις στο πάνω μέρος του ταμπλό κατέληξε στο καλάθι.

Αμέσως ζήτησε χαμογελώντας από τους διαιτητές να δώσουν «γκολ φάουλ» αλλά φυσικά δεν υπήρχε περίπτωση να μετρήσει. Εκτός του δοκίμασε το «circus shot» μετά το φάουλ, η μπάλα είχε χτυπήσει και στο χρονόμετρο των 24 δευτερολέπτων. Οπότε, όσο και αν το ήθελε ο σέντερ των 76ers, δεν υπήρχε περίπτωση να μετρήσει.

Δείτε τα... τερτίπια της μπάλας από το σουτ του Χάουαρντ

Dwight wanted an And-1 after this circus shot. pic.twitter.com/89gU0DgZHH

