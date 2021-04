Όπως ανέφερε ο Σανς Σαράνια, ο βραχύσωμος point guard θα βρεθεί στους Νιου Όρλεανς, καθώς υπέγραψε 10ήμερο συμβόλαιο με την παρέα του Ζάιον Ουίλιαμσον.

O Αζάια Τόμας αγωνίστηκε για τελευταία φορά στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς τη σεζόν 2019-2020 έχοντας 12,2 πόντους και 3,7 ριμπάουντ σε 40 ματς.

Sources: Free agent guard Isaiah Thomas plans to sign a 10-day deal with New Orleans.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 2, 2021