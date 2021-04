Ο Νετς βρίσκονται στην κορυφή του ΝΒΑ για πρώτη φορά, μετά από 18 χρόνια! (pic)

Οι πολυσυζητημένοι Μπρούκλιν Νετς, είναι σίγουρα η ομάδα που άπαντες έχουν σχολιάσει πιο πολύ φέτος. Από τον Ίρβινγκ και όσα κάνει, τον Ντουράντ και τον τραυματισμό του, τον Χάρντεν, τις προσθήκες που έχουν κάνει, είναι μια ομάδα που σίγουρα είναι στα φώτα της δημοσιότητας. Έχουν γίνει πάρα πολλά όλο αυτό τον καιρό, αλλά στο τέλος της ημέρας έχουν βρει έναν τρόπο να είναι αποτελεσματικοί. Μετά το χθεσινό ματς, όπου νίκησαν τους Ρόκετς με 120-108, κατάφεραν κάτι πολύ σημαντικό.

Μόλις 7 φορές έχουν παίξει οι τρεις σταρ τους μαζί, αλλά αυτό δεν τους εμπόδισε να ανέβουν μόνοι πρώτοι στην βαθμολογία. Οι Νετς έχουν ρεκόρ 33-15, σκαρφάλωσαν στην κορυφή και αυτό δεν τον βλέπεις κάθε μέρα. Έχει να συμβεί, για εκείνους, από τον Απρίλιο του 2003, όπου το είχαν καταφέρει. Σίγουρα είναι μια ξεχωριστή σεζόν για τους Νετς, έχουν φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα, αλλά θα πρέπει να δούμε αν μπορούν να τερματίσουν το ίδιο δυνατά.

The Nets have sole possession of first in the East multiple games into the season for the first time since April 2003

(via @EliasSports) pic.twitter.com/LFllbQhp4B

— SportsCenter (@SportsCenter) April 1, 2021