Πράματα και θάματα έκανε ο Ντόντσιτς απέναντι στους Σέλτικς και τελείωσε την αναμέτρηση με 36 πόντους και 11/15 σουτ. Με αυτόν τον τρόπο έγραψε ακόμα ένα ρεκόρ στην καριέρα του στην κορυφαία λίγκα του κόσμου.

Ο Λούκα είναι 22 ετών κα 31 ημερών και ξεπέρασε τον Μπομπ ΜάκΑντου ως ο νεότερος παίκτης με 35+ πόντους και 70% εντός πεδιάς κόντρα στους Σέλτικς. Ο Σλοβένος δεν σταματά να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, παλεύοντας να οδηγήσει το Ντάλας και φέτος στα playoffs. Οι Μάβερικς πρέπει να αισθάνονται τυχεροί που τον έχουν στο ρόστερ τους.

At 22 years, 31 days old, Luka Doncic surpassed Bob McAdoo as the youngest player with 35 points on 70% FG pct vs the Celtics in the shot-clock era (since 1954-55). Doncic finished with 36 pts on 11-15 FG shooting pic.twitter.com/WGcGH0w8qG

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 1, 2021