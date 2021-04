Λέικερς - Μπακς: Ο Ντράμοντ αποχώρησε τραυματίας στο ντεμπούτο του! (pic)

Ακόμα ένα πρόβλημα ήρθε να προστεθεί στους Λέικερς μετά από εκείνα των ΛεΜπρόν-Ντέιβις.

Ο Αντρέ Ντράμοντ αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το ματς με τους Μπακς στο ντεμπούτο του και πλέον οι λιμνάνθρωποι είναι σε αναμμένα κάρβουνα. Ο ψηλός των Λέικερς τραυματίστηκε στο δάχτυλο του ποδιού του και χρειάστηκε να εγκαταλείψει το παρκέ απέναντι στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Andre Drummond had to leave the game after suffering a toe injury. pic.twitter.com/sb3W86pw3U

