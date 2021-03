Ο απίθανος Ουέστμπρουκ... κοιτάει στα μάτια τον Τσάμπερλεϊν! (pic & vid)

Πράματα και θάματα κάνει ο Ράσελ Ουέστμπρουκ τον τελευταίο καιρό στα παιχνίδια των Ουίζαρντς.

Ο Russ είχε 22 με 15 ασίστ και 15 ριμπάουντ στην ήττα των μάγων κόντρα στους Χόρνετς.

Με αυτόν τον τρόπο μετρά 25.3 πόντους, 16 ριμπάουντ και 15 ασίστ στα 3 τελευταία ματς, όντας ο 2ος παίκτης στην ιστορία με 25+ πόντους, 15+ ασίστ και 15+ ριμπάουντ σε διάστημα τριών παιχνιδιών. Ο άλλος που το έχει πετύχει είναι ο θρύλος Ουίλτ Τσάμπερλεϊν από τις 18 μέχρι τις 20 Μάρτη του 1968..

Russell Westbrook's last 3 games:

- 25.3 PPG

- 16.0 RPG

- 15.0 APG

He's the 2nd player in NBA history to average 25 PPG, 15 RPG and 15 APG over a 3-game span, joining Wilt Chamberlain from March 18-20, 1968.

H/T @EliasSports pic.twitter.com/trhEiyOefl

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 31, 2021