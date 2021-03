Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν σταματούσε να μιλάει για την ευκαιρία που είχε στο φετινό All Star Game να αγωνιστεί στην ίδια ομάδα με τον Στεφ Κάρι. «Επιτέλους είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε μαζί στο παρκέ. Απλά καθυστέρησε λίγο. Απόλαυσα και το κάθε δευτερόλεπτο», ήταν τα λόγια του «Βασιλιά».

Μόνο που - σύμφωνα με το ESPN - αποφάσισε να το προχωρήσει ένα βήμα παρακάτω! Και στην Ατλάντα φαίνεται πως ξεκίνησε να... ψήνει τον Στεφ Κάρι για το ενδεχόμενο να γίνουν ξανά συμπαίκτες! Αυτή τη φορά σε κανονική ομάδα! Το καλοκαίρι ο Κάρι θα μπορεί να υπογράψει επέκταση συμβολαίου με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς. Αν δεν το κάνει, τότε ο Τζέιμς και όλοι όσοι θέλουν τον Κάρι στην ομάδα τους, σημαίνει πως θα έχουν μία ευκαιρία.

Και ο ΛεΜπρόν δεν θέλει να αφήσει τίποτα στην τύχη.

"Steph is eligible for a contract extension this summer, and LeBron started recruiting him at All-Star break."

- Brian Windhorst

(Via the Hoop Collective Podcast) pic.twitter.com/GYLm2RAE6w

— NBA Central (@TheNBACentral) March 30, 2021