NBA Top Shot: Ο Τζόρνταν, ο Ντουράντ και ο Λάουρι επένδυσαν στο νέο φαινόμενο!

Αν είναι... φούσκα, απομένει να φανεί. Κάποιοι μπορεί να πλουτίσουν, κάποιοι μπορεί να ατυχήσουν. Όπως και να έχει, η Top Shot ζει τη στιγμή της. Και κερδίζει ένα σκασμό λεφτά. Με τις ευλογίες του ΝΒΑ. Για την ακρίβεια, και οι δύο κερδίζουν. Για την καναδική εταιρία που είναι υπεύθυνη για τη νέα τρέλα, σας έχουμε γράψει ξανά. Διαθέτει, κατόπιν πληρωμής φυσικά, ψηφιακά πακετάκια με φάσεις. Τους «αντικαταστάτες» των παλαιομοδίτικων καρτών.

Μόνο τη Δευτέρα, η Top Shot διέθεσε παραπάνω από 250.000 νέα πακέτα, προς $9 το πακέτο. Αυτό ματς κάνει (τουλάχιστον) $2.250.000! Όχι και άσχημα. Λίγες ώρες αργότερα, η Top Shot ανακοίνωσε επενδύσεις ύψους $305 εκατομμυρίων. Με τον δισεκατομμυριούχο Μάικλ Τζόρνταν να είναι ένας από τους επενδυτές.

Και να τον ακολουθούν αρκετοί παίκτες του ΝΒΑ. Ανάμεσα τους, ο Κέβιν Ντουράντ, ο Άλεξ Καρούσο, ο Κλέι Τόμπσον, ο Αντρέ Ιγκουοντάλα!

Η Top Shot έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με το ΝΒΑ. Πρόκειται για επίσημο προϊόν και ουσιαστικά η επένδυση των παικτών, μοιάζει ως μία επένδυση στους εαυτούς τους. Αυτή τη στιγμή, η εταιρία αξίζει $2.6 δισεκατομμύρια, έχει κερδίσει πάνω από $500 εκατομμύρια, ενώ υπολογίζεται ότι έχει 800.000 ενεργούς λογαριασμούς.

NBA Top Shot maker Dapper Labs just nabbed another $305 million investment from the likes of Michael Jordan and Will Smith https://t.co/IdVOkgi9Sx

— Business Insider (@BusinessInsider) March 30, 2021