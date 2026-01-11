Για τρία παιχνίδια θα στερηθούν τον Ντένις Σρέντερ οι Σακραμέντο Κινγκς, αφού το NBA έκανε λόγο για προσπάθειά του να χτυπήσει τον Λούκα Ντόντσιτς, 40 λεπτά μετά το φινάλε της αναμέτρησης με τους Λέικερς.

Η έντονη λογομαχία του Λούκα Ντόντσιτς με τον Ντένις Σρέντερ στην αναμέτρηση των Λέικερς με τους Κινγκς, λίγο πριν το κλείσιμο του 2025, φαίνεται πως συνεχίστηκε και στα αποδυτήρια.

Με συνέπεια για τον Ντένις Σρέντερ τον αποκλεισμό του από τα επόμενα τρία παιχνίδια. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ από τις ΗΠΑ, ο Σρέντερ βγήκε περίπου 40 λεπτά μετά το τέλος της αναμέτρησης στο παρκέ της Crypto.com Arena και κινήθηκε προς τον Ντόντσιτς.

Η απόφαση του NBA ανέφερε ότι ο Γερμανός κινήθηκε με σκοπό να τον χτυπήσει, με τον ΝτιΆντρε Έιτον και την Ασφάλεια του γηπέδου να δίνουν τέλος στο συμβάν. Με τον Ντόντσιτς τελικά να απομακρύνεται και τον Σρέντερ να συνοδεύεται ως το λεωφορείο της ομάδας.

Νωρίτερα, στην εξέλιξη της αναμέτρησης, ο Ντόντσιτς ειρωνεύτηκε τον Σρέντερ, τονίζοντας πως έπρεπε να υπογράψει το συμβόλαιο που του είχαν προτείνει οι Λέικερς, για τετραετή επέκταση 82 εκατομμυρίων δολαρίων. Φαίνεται πως αυτό εξόργισε τον Σρέντερ, με τους Λέικερς τελικά να επικρατούν 125-101.