Ντράμοντ: Στους Λέικερς με συμβόλαιο... ψίχουλα! (pic)

Ο Αντρέ Ντράμοντ, εδώ και καιρό, είχε ενημερώσει τους (πρώην) συμπαίκτες του στο Κλίβελαντ, πως την επόμενη σεζόν θα πάρει το max συμβόλαιο που ζητάει εδώ και χρόνια. Αυτό θα πρέπει να περιμένει, αφού στους Λέικερς και στην προσπάθειά του να κυνηγήσει το πρώτο δακτυλίδι της καριέρας του, ο Ντράμοντ θα πρέπει να βολευτεί με τα χρήματα που... χάρισε στους Καβαλίερς για να μείνει ελεύθερος.

Πόσα είναι αυτά; Ο Ντράμοντ αναμένεται να λάβει $794.535 για το υπόλοιπο της σεζόν. Κάτι που σημαίνει ότι οι πρωταθλητές έχουν σχεδόν ένα εκατομμύριο κενό στο salary cap τους για να υπογράψουν με ακόμα έναν παίκτη.

The contract for Andre Drummond in Los Angeles is the amount- $794,536- that he gave back in his buyout with the Cleveland Cavaliers.

The Lakers will have a $554,988 cap hit.

The Lakers are $954,349 below the hard cap and have enough room to sign a 15th player.

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) March 28, 2021