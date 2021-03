Μπακς: Κοντά σε συμφωνία με τον Όστιν Ρίβερς (pic)

Οι Θάντερ αποδέσμευσαν τον Όστιν Ρϊβερς και αυτός φαίνεται πως θα συνεχίσει τη σεζόν στο Μιλγουόκι.

Οι Μπακς φαίνεται πως έχουν συμφωνήσει σε όλα με τον 29άχρονο γκαρντ ο οποίος θα προσθέσει ποιότητα στην περιφέρεια ενώ με το συνεπές μακρινό του σουτ ταιριάζει και με τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας.

The Milwaukee Bucks are leaders to sign Austin Rivers upon clearing waivers, sources tell @TheAthletic @Stadium. There’s strong mutual interest between the sides. https://t.co/xnw7aherEe

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 28, 2021