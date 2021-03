Αντετοκούνμπο: «Δεν ανησυχώ για το αποτέλεσμα, αλλά για το σκεπτικό μου, πρέπει να είμαι επιθετικός» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε, μετά την ήττα των Μπακς από τους Σέλτικς, όχι μόνο για το κρεσέντο τριπόντων της Βοστόνης, αλλά και για τη δική του φιλοσοφία στο ματς. Διαπίστωσε πως ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, πρέπει να είναι πιο επιθετικός.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Giannis:

Για τα 22 τρίποντα των Σέλτικς: «Έπαιξαν σπουδαία, σημείωσαν πολλά τρίποντα. Αυτό κάνουν όμως, ειδικά παίκτες όπως ο Τέιτουμ, ο Μπράουν, ο Γουόκερ, ο Σμαρτ. Όταν βρουν ρυθμό και νιώθουν καλά και είναι δύσκολο να τους σταματήσεις. Όταν αντιμετωπίζεις μία ομάδα όπως οι Σέλτικς πρέπει να σταματήσεις τα σουτ».

Το συμπέρασμα που προκύπτει μετά από δύο συνεχόμενα ματς με τους Σέλτικς: «Πρέπει να είμαι επιθετικός εναντίον αυτής της ομάδας. Να πηγαίνω μέχρι μέσα και να βρίσκω τους συμπαίκτες μου, να δημιουργώ για τον εαυτό μου.

Δεν έχει σημασία τι αποτέλεσμα θα έχει το να είμαι επιθετικός, αλλά έχει σημασία το σκεπτικό που θα έχω, ξέροντας ότι πρέπει να δημιουργώ συνέχεια για την ομάδα, για εμένα, για τους συμπαίκτες μου».

Για τις απουσίες των Πόρτις και Τάκερ και τα χαμηλά σχήματα που επιλέχθηκαν: «Ένιωσα καλά. Δημιούργησα για τους συμπαίκτες μου, τους έβγαλα ελεύθερα σουτ. Αυτοί όμως είμαστε. Ελπίζω πάντως να είμαστε ξανά πλήρεις σύντομα».

Ο Giannis ρωτήθηκε και για τον χρόνο των αναπληρωματικών και πώς αυτό μπορεί να τους βοηθήσει, ενόψει των playoffs: «Είναι τεράστιο το όφελος. Το να πάρουν λεπτά συμμετοχής τονώνει την αυτοπεποίθησή τους. Νιώθουν καλά και αυτό είναι το μπάσκετ και αυτή η ομάδα. Χαίρομαι που πήραν χρόνο συμμετοχής και βρήκαν ρυθμό, γιατί θα τους χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε τον Θανάση και τον Κόνατον στο μέλλον».

Για την παρουσία του Σαμ Μέριλ που είχε 15 πόντους τόνισε: «Ήταν σπουδαίος. Παίζει εξαιρετική άμυνα, διαβάζει το παιχνίδι, παίζει σωστά, φέρνει ενέργεια, σουτάρει όταν πρέπει. Ξέρουμε ότι μπορεί να παίξει και μέχρι τώρα είναι έτοιμος, κάτι που με κάνει χαρούμενο γιατί ξέρω ότι στο μέλλον θα μας βοηθήσει».

“You can’t worry about the outcome, it’s about the mindset going into the game.” pic.twitter.com/7NFK1D3d02

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 27, 2021