ΝΒΑ: Στο Ντάλας ο Ρέντικ, δεν το κουνάει ο Λόνζο Μπολ! (pic)

Οι Ντάλας Μάβερικς θα είναι η επόμενη ομάδα στην καριέρα του Τζέι Τζέι Ρέντικ. Ο γκαρντ δεν κατόρθωσε να μείνει ελεύθερος από τους Πέλικανς και έγινε ανταλλαγή. Αντίθετα, στη Νέα Ορλεάνη θα παραμείνει μέχρι το τέλος της σεζόν (το καλοκαίρι γίνεται restricted free agent, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να δεχτεί προσφορές, αλλά οι Πέλικανς έχουν την τελευταία προσφορά) ο Λόνζο Μπόλ.

Μαζί με τον Ρέντικ στους Μάβερικς μετακόμισε κι ο Νικολό Μέλι ο οποίος πριν λίγες μέρες είχε ζητήσει να γίνει ανταλλαγή.

Φέτος, ο Ρέντικ έχει 8.7 πόντους, 1.7 ριμπάουντ, 1.3 ασίστ και 36.4% στα τρίποντα σε 31 αγώνες.

