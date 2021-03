Απίστευτο: Ο Λέοναρντ όντως... πανηγύρισε και χαμογέλασε (vid)

Ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Κλίπερς είναι πάντα ανέκφραστος. Είτε πετύχει κάποιο μεγάλο καλάθι, είτε βγάλει μια μεγάλη άμυνα. Ουδέποτε εκφράζει τα συναισθήματά του.

Αν μη τι άλλο, από τη στιγμή που το έκανε απέναντι στους Ατλάντα Χοκς, αποτελεί... είδηση. Ύστερα από ένα εύστοχο τρίποντο στο 1:23 για το τέλος με το οποίο έδωσε αέρα οκτώ πόντων στους Κλίπερς «καθαρίζοντας» το ματς, ο Κουάι Λέοναρντ... απασφάλισε. Το πανηγύρισε (για τα δικά του δεδομένα) έξαλλα και «έσκασε» ένα πλατύ χαμόγελο.

Κουάι, εσύ;

Even Kawhi was hyped after hitting a clutch three pic.twitter.com/rxGuMqHVCl

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 23, 2021