ΛαΜέλο Μπολ: Ο καλύτερος ρούκι της σεζόν, δεν θα πάρει ποτέ το βραβείο του! (pic & vid)

Πάρα πολύ άτυχος στάθηκε ο ΛαΜέλο Μπολ. Ο νεαρός ρούκι, είχε γίνει βασικός στους Χόρνετς, έκανε μια ονειρεμένη πρώτη σεζόν στο ΝΒΑ, αλλά η τύχη δεν ήταν με το μέρος του. Έσπασε τον καρπό του και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν. Μαζί φαίνεται πως αποχαιρετά και το βραβείο του ρούκι της σεζόν, το οποίο είχε πάρει στο σπίτι του, μέχρι τώρα.

Μέχρι να φτάσει στο ΝΒΑ ο Μπολ άκουσε πάρα πολλά και πέρασε από πολλά στάδια. Οι Χόρνετς τον επέλεξαν στο Νο.3 του φετινού ντραφτ και έγινε αμέσως ο ρούκι που ξεχωρίζει. Μπήκε για τα καλά στα βαθιά του ΝΒΑ και αμέσως έπαιξε σαν σταρ. Έγινε βασικός γκαρντ της ομάδας του, έκανε ιστορικά ρεκόρ, πήρε κολακευτικά λόγια από τους έμπειρους και αμέσως ξεχώρισε, ενώ έχει οδηγήσει και την ομάδα του σε θέση plaoffs. Άφησε τον ανταγωνισμό πίσω του, με Έντουαρντς και Ουάισμαν να μην μπορούν να τον κοντράρουν.

Αλλά η τύχη του έπαιξε περίεργο παιχνίδι. τραυματίστηκε σοβαρά, έσπασε το χέρι του και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν. Περιμένει να πάρει και δεύτερη εκτίμηση, αλλά τα δεδομένα δεν είναι καλά. Ο νεαρός χτύπησε το Σάββατο, στο παιχνίδι κόντρα στους Κλίπερς, έπεσε άτσαλα στο παρκέ και έδειξε να είναι άβολα. Προσπάθησε να παίξει, αλλά έδειχνε ότι κάτι τον απασχολούσε.

LaMelo Ball this season (rookie rank): 652 points (2nd)

240 rebounds (1st)

251 assists (1st)

65 steals (1st) pic.twitter.com/x73VDkqwPz — ESPN (@espn) March 22, 2021

Πλέον, τα δεδομένα είναι δύσκολα για εκείνον. Ενώ, ήταν ο πρώτος υποψήφιος για το βραβείο του ρούκι της σεζόν, βγαίνει απότομα από την κούρσα. Ο Μπολ ολοκληρώνει την πρώτη σεζόν του με 15,9 πόντους, 6,1 ασίστ, 5,9 ριμπάουντ, 1,6 κλεψίματα, σε 28,6 που βρισκόταν στο παρκέ, μαζί με κάμποσα ρεκόρ των ρούκις. Πίσω του στην κούρσα τον ακολουθούσε ο Έντουαρντς, παίζοντας βέβαια σε μια από τις χειρότερες ομάδες της λίγκας φέτος.

Ο Ράσελ, με το που έγινε γνωστός ο τραυματισμός του Μπολ, ανέβασε tweet για τον νεαρό συμπαίκτη του, λέγοντας ότι μπαίνει πρώτος στην κούρσα, αλλά αμέσως όλοι έπεσαν πάνω του για έλλειψη ευαισθησίας. Δεν υπάρχει κάποιος να κοντράρει συνολικά τον νεαρό άσο των Χόρνετς και αυτό είναι γνωστό. Το ξέρουν και οι ίδιοι οι ανταγωνιστές του. Ο Μπολ ήταν ο καλύτερος όλων μέσα στο παρκέ και όποιος το αμφισβητήσει αυτό, θα μιλάει υποκριτικά.

It’s clear D’Angelo Russell believes there’s a clear ROTY front-runner after Lamelo Ball went down with an injury. Fact or cap?

- h/t: (@Dloading) pic.twitter.com/P48tucRyHu — League Alerts (@LeagueAlerts) March 22, 2021

Η αλήθεια είναι ότι ο Μπολ χάνει ένα βραβείο που ήταν δικό του. Το βραβείο του ρούκι της σεζόν το είχε πάρει σπίτι του. Έπαιζε ασταμάτητα, βασικός, έχοντας αυτοπεποίθηση και προσφέροντας και θέαμα παράλληλα. Η ατυχία όμως ήταν αρκετή για να τους στερήσει κάτι που το ήθελε πολύ. Έπρεπε να ξεπεράσει πολλές δυσκολίες, να πάρει δύσκολες αποφάσεις για τον εαυτό του, για να φτάσει στο σημείο αυτό. Το άξιζε και με το παραπάνω, κυρίως γιατί μόνος τους έφτιαξε την διαδρομή του, μέχρι εδώ. Η ίδια του η οικογένεια και ο πατέρας του, του έβαλε όσα περισσότερα εμπόδια μπορούσε, αλλά εκείνος δεν πτοήθηκε.

Βρέθηκε στο ΝΒΑ, ήταν ο κορυφαίος ρούκι, αλλά δεν θα έχει και τον τίτλο. Ο Μπολ δικαίωσε τους Χόρνετς που τον πίστεψαν, δούλεψε σκληρά και έφτασε στο σημείο να τον παραδέχονται και οι πιο δύσπιστοι. Πλέον, θα πρέπει να δείξει και ψυχική δύναμη και να επιστρέψει ακόμα καλύτερος, για την δεύτερη σεζόν του στην κορυφαία λίγκα.

LaMelo's right wrist is wrapped so he snags this rebound solely with his left hand and makes the hit-ahead pass to Hayward with his off-hand. Impressive but worrisome at the same time. pic.twitter.com/arReit3UKD — Richie Randall (@RichieRandall) March 21, 2021

LaMelo Ball this season: 15.9 PPG

5.9 RPG

6.1 APG

2.0 3PG Only one other rookie in NBA history has averaged 15/5/5 and 2 threes — Luka Doncic. pic.twitter.com/SbTXzL3QC4 — StatMuse (@statmuse) March 22, 2021