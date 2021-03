Σε ένα κλειστό club ανήκει πλέον ο σπουδαίος Κρις Πολ.

Ο CP3 κατάφερε να γίνει ο έκτος παίκτης της ιστορίας που μοιράζει 10.000 ασίστ, αφού μετά το ματς με τους Λέικερς έφτασε τις 10.004. Στη λίστα βρίσκονται οι Τζον Στόκτον (15.806), ο Τζέισον Κιντ (12.091), ο Στιβ Νας (10.335), ο Μαρκ Τζάκσον (10.334) και ο «Μάτζικ» Τζόνσον (10.141).

Ρεκόρ καριέρας έχει από το 2007, όταν είχε μοιράσει 21 τελικές πάσες στο ματς Νέας Ορλεάνης κόντρα στους Λέικερς.

Επιπλέον έγινε ο τρίτος παίκτης με 10.000 ασίστ και 2.000 κλεψίματα μετά του Τζον Στόκτον και Τζέισον Κιντ.

Chris Paul recorded his 10,000th career assist with 7:09 left in the 3rd quarter.

Paul is the 3rd player with 10,000 assists and 2,000 steals, along with John Stockton and Jason Kidd. pic.twitter.com/3pu4OL7EwN

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 22, 2021