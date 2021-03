Οι Νετς νίκησαν τους Σέλτικς, με τον Ίρβινγκ να κάνει ματσάρα με 40 πόντους. Αυτό δεν άφησε ασυγκίνητους τους φιλάθλους των Νετς στο Barclays Center, οι οποίοι φώναξαν «ΜVP, MVP, MVP» για τον Uncle Drew.

Ακούστε την αποθέωση για τον Ίρβινγκ κόντρα στην πρώην ομάδα του

Kyrie getting MVP chants at Barclays

He dropped 40 PTS in the W

(via @TaylorRooks) ⁰pic.twitter.com/wF9qKGyUcs

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 12, 2021