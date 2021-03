Ο πλανήτης όλης κινείται στους ρυθμούς της πανδημίας εδώ και έναν χρόνο. Ο κορονοϊός έχει αλλάξει για πάντα τις ζωές όλων μας, άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους, άλλοι έχουν δώσει τεράστια μάχη, άλλοι έχουν θρηνήσει σχέσεις, άλλοι έχουν χάσει τις δουλειές τους. Τα πράγματα έχουν μια σκιά από πάνω τους, όπου και αν στραφείς. Η πανδημία άλλαξε όσα όλοι θεωρούσαμε δεδομένα, οι δυσκολίες είναι πολλές και η «μάχη» όλων καθημερινή και σε πολλά επίπεδα.

Ήταν πριν από έναν χρόνο, που με φόρα μπήκε και στο ΝΒΑ. Ξημερώματα 12ης Μαρτίου σε εμάς εδώ στην Ελλάδα, 11 Μάρτη στις ΗΠΑ, ανακοινώθηκε το πρώτο θετικό κρούσμα στο ΝΒΑ και ο πανικός υπήρξε παντού. Τα πάντα πάγωσαν, αγώνες αναβλήθηκαν και η λίγκα έπρεπε να πάρει μεγάλες και δύσκολες αποφάσεις.

Το ματς των Τζαζ με τους Θάντερ αναβάλλεται αρχικά, αφού όπως γίνεται γνωστό στη συνέχεια ο Ρούντι Γκομπέρ έχει προσβληθεί από κορονοϊό. Μόλις γνωστοποιείται το θέμα με τον Γάλλο σέντερ, το NBA με επίσημη ανακοίνωσή του αναφέρει πως αποφασίστηκε η διακοπή του πρωταθλήματος, για να γίνουν εξετάσεις σε όλους. Αυτό ήταν μόνο η κορυφή του παγόβουνου.

Αμέσως οι ομάδες που έχουν παίξει με τους Τζαζ μπήκαν σε καραντίνα, όπως και η ίδια η ομάδα της Γιούτα, με τα νέα να τρέχουν με απίστευτους ρυθμούς. Ράπτορς και Ουίζαρντς γίνονται οι πρώτες ομάδες που ανακοινώνουν πως λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση του ιού και την προφύλαξη των παικτών τους. Το πρωτάθλημα αναβάλλεται αρχικά για έναν μήνα, αλλά κανείς δεν είχε φανταστεί την συνέχεια.

Μετά τον Γάλλο σέντερ, έγινε γνωστό πως και ο συμπαίκτης του στους Τζαζ, Ντόνοβαν Μίτσελ έχει προσβληθεί απο τον ιό, με την κατάσταση στους Τζαζ να ξεφεύγει. Η ανεύθυνη συμπεριφορά του Γκομπέρ και ότι κόλλησε και άλλους δημιούργησε εκρηκτικό κλίμα και οι δηλώσεις δεν σταματούσαν.

Ο Γκομπέρ έσπευσε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη, αφού άπαντες τον κατηγορούσαν. «Θέλω να ευχαριστήσω άπαντες για το ενδιαφέρον και την υποστήριξη τις τελευταίες 24 ώρες. Έχω βιώσει τόσα συναισθήματα από τη στιγμή που έμαθα τη διάγνωση μου. Κυρίως φόβο, άγχος και ντροπή! Το πρώτο και πιο σημαντικό είναι ότι θα ήθελα να απολογηθώ δημόσια στους ανθρώπους τους οποίους ενδεχομένως έβαλα σε κίνδυνο. Εκείνη τη στιγμή δεν είχα ιδέα ότι είχα νοσήσει... Ελπίζω η ιστορία μου να λειτουργήσει ως προειδοποίηση ώστε άπαντες να το πάρουν σοβαρά. Θα κάνω τα πάντα να υποστηρίξω τις προσπάθειες με αυτή την εμπειρία, όπως και να τους μάθω να αποτρέψουν τη διάδοση του ιού. Θα αναρρώσω πλήρως. Σας ευχαριστώ ξανά για τη στήριξη. Πρέπει όλοι να ακολουθήσουν τα βήματα για να μείνουν ασφαλείς και υγιείς».

Κάπου εκεί και μέχρι τις 19 Μαρτίου, παίκτες άρχισαν να βγαίνουν θετικοί στον ιό, όλοι μπήκαν σε καραντίνα, τα προπονητικά κέντρα των ομάδων έκλεισαν και η δράση είχε σταματήσει.

Στις 24 Μαρτίου αρχίζουν οι σκέψεις για επανέναρξη, με στόχο να τελειώσει πάση θυσία η σεζόν, με τις αντιδράσεις αρχικά να είναι πάρα πολλές. Ομάδες αντέδρασαν στο κλείσιμο των προπονητικών εγκαταστάσεων, με τον Ανταμ Σίλβερ να βγαίνει μπροστά και να τα κλείνει όλα, αφού τα πράγματα γινόντουσαν κάθε μέρα και χειρότερα. Τα οικονομικά δεδομένα άρχισαν να απασχολούν παίκτες και προσωπικό, κάποιοι βγήκαν μπροστά και σε αυτό, ενώ άρχισαν οι συζητήσεις και για τους μισθούς των παικτών.

Τα χρήματα που χάνονταν για όλους ήταν πάρα πολλά, όμως η πανδημία τότε ξεκινούσε και όλοι έψαχναν τριγύρω για μια λύση. Πολλά συζητήθηκαν μέσα στους μήνες που ήρθαν, οι αντιδράσεις ήταν από παντού, συζητήσεις έγιναν με παίκτες και την Ένωση, για να βρεθεί μια λύση που θα είναι και ασφαλής και θα μειώσει κάπως την ζημιά που ήταν τεράστια.

Η λίγκα ξεκινά να δουλεύει μαζί με την Ένωση Παικτών έτσι ώστε να εξασφαλίσουν τα γρήγορα τεστ και παρουσιάζει το πλάνο της «φούσκας», για την συνέχεια της σεζόν. Οι παίκτες θα έπρεπε να μεταφερθούν στο Ορλάντο, να μείνουν σε ένα περιβάλλον, κλεισμένοι στο ξενοδοχείο, με πάρα πολλούς κανόνες και τεστ και κάπως έτσι να τελειώσει η σεζόν.

Την 1η Ιουλίου η ιδέα πήρε σάρκα και οστά. Μετά από πολλά παράπονα, παίκτες που δεν πήγαν και δυσκολίες, το ΝΒΑ μεταφέρθηκε σε μια «φούσκα», οι αγώνες έγιναν με νέες συνήθειες και κάπως έτσι οι Λέικερς έγιναν πρωταθλητές.

Χρόνος για χάσιμο δεν υπήρξε και οι παίκτες πιέζονται πιο πολύ από ποτέ. Οκτώβριο τελείωσε η περασμένη σεζόν, Νοέμβριο έγινε το ντραφτ και παραμονή Χριστουγέννων ξεκίνησε η νέα σεζόν. Η ξεκούραση ειδικά για εκείνους που έπαιξαν στα playoffs ήταν ελάχιστη, ενώ οι υπόλοιποι είχαν να παίξουν μπάσκετ για μήνες.

Πάντως και η νέα σεζόν ξεκίνησε με τα προβλήματα να μην λείπουν. Οι παίκτες ακολουθούν πολύ αυστηρούς κανόνες, αρκετοί έχουν νοσήσει, τα ταξίδια είναι μεγάλα, συνεχόμενα και δύσκολα και άπαντες φαίνονται επηρεασμένοι από αυτόν τον δύσκολο χρόνο.

Σίγουρα αυτές οι 365 ημέρες έκαναν τους περισσότερους σοφότερους, όπως και το ΝΒΑ το ίδιο. Έμοιαζε τίποτα να μην είναι ικανό να το σταματήσει, αλλά τα δεδομένα εδώ ήταν σοβαρά. Πάντως, στο τέλος της διαδρομής δεν έχει βγει κανείς αλώβητος από αυτή την κατάσταση και αυτό είναι προφανές...

1 year ago today, the night the NBA shut down pic.twitter.com/cC7keXEPqS

— Ballislife.com (@Ballislife) March 11, 2021