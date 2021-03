Bρέθηκε στο All Star Game, αφού πήρε μέρος στον διαγωνισμό καρφωμάτων ο Όμπι Τόπιν.

Ο rookie των Νικς έδειξε πως θα θυμάται για πολύ καιρό την γιορτή των κορυφαίων και τη συνάντηση με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

«Με κοίταξε, ήρθε σε μένα και ήταν σαν να μου είπε "Πως είσαι Όμπι;». Και εγώ σκέφτηκα: «Φίλε ξέρει το όνομα μου», ήταν τα λόγια του Τόπιν που έδειξε τον θαυμασμό του για τον Βασιλιά.

Rooks still get starstruck by the King pic.twitter.com/wECMOy6Wvc

— ESPN (@espn) March 9, 2021