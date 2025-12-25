Νικς-Καβαλίερς 126-124: Με «σφραγίδα» Μπράνσον
Πραγματοποιώντας εντυπωσιακή ανατροπή οι Νιου Γιορκ Νικς κέρδισαν στο... νήμα (126-124) τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, ανήμερα τα Χριστούγεννα με επική εμφάνιση του Τζέιλεν Μπράουν.
Η ομάδα της Νέας Υόρκης βρέθηκε πίσω με 17 πόντους, αλλά κάνοντας μεγάλη προσπάθεια μπόρεσε να επιστρέψει και να κλέψει τη νίκη στο φινάλε.
Η αναμέτρηση στο «Madison Square Garden», ήταν απολαυστική, με τους Καβαλίερς να έχουν το προβάδισμα με 38-23 στην πρώτη περίοδο, όμως με το επιμέρους 37-20 στη συνέχεια οι γηπεδούχοι μπόρεσαν να περάσουν μπροστά (60-58) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
Στο δεύτερο ημίχρονο οι Καβαλίερς πήραν τον έλεγχο και με το επιμέρουε 38-24 στην τρίτη περίοδο ξέφυγαν (84-96). Μάλιστα βρέθηκαν και στο +17 (103-86), καθώς ο Ντόνοβαν Μίτσελ ήταν ασταμάτητος και ο Ντάριους Γκάρλαντ με τον Τζέιλον Τάισον έκαναν εξαιρετική δουλειά.
Στη συνέχεια οι Νικς έδειξαν τις άγριες διαθέσεις τους και με τον Τζέιλεν Μπράουν παρέσυραν τους Καβαλίερς. Μάλιστα, σημαντική ήταν η συνεισφορά και τον Τζόρνταν Κλάρκσον.
Η ομάδα της Νέας Υόρκης βελτίωσε το ρεκόρ της σε 21-9 και παραμένει στα υψηλά στρώματα της Ανατολής (2η θέση), με το Κλίβελαντ να υποχωρεί στο 17-15.
Από τους Νικς ο Τζέιλεν Μπράνσον τελείωσε τον αγώνα με 34 πόντους και 10/25 σουτ εντός πεδιάς, ενώ ο Τζόρνταν Κλάρκσον είχε 25 πόντους.
Πολύτιμη ήταν η συνεισφορά του Τάιλερ Κόλεκ, ο οποίος τελείωσε με 16 πόντους και 9 ασίστ. Double-double έκανε ο Καρλ-Άντονι Τάουνς με 11 πόντους και 14 ριμπάουντ.
Από τους Καβαλίερς ο Ντόνοβαν Μίτσελ ήταν εκπληκτικός με 34 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο Ντάριους Γκάρλαντ έκανε double-double με 20 πόντους και 10 ασίστ. Ο Τζέιλον Τάισον από την πλευρά του είχε 16 πόντους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.