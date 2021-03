Η εξέλιξη της πανδημίας θα καθορίσει αν το σχέδιο του ΝΒΑ μπορεί να υλοποιηθεί ή όχι. Ο κομισάριος της Λίγκας, Άνταμ Σίλβερ, στην καθιερωμένη - πριν το All Star Game - συνέντευξη Τύπου, μίλησε για την πρόθεση του ΝΒΑ να εκκινήσει την επόμενη σεζόν με σχεδόν γεμάτα γήπεδα. Ενώ αναφορά υπήρξε και στην αλλαγή του λογότυπου.

«Είμαι αισιόδοξος, αυτή τη στιγμή, πως θα ξεκινήσουμε στην ώρα μας (σ.σ.: τον Οκτώβριο του 2021 για τη σεζόν 2021-2022). Σχεδόν οι μισές ομάδες έχουν επιτρέψει στην είσοδο φιλάθλων και αν ο εμβολιασμός συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό και τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά απέναντι στον ιό και τις μεταλλάξεις του, ελπίζουμε ότι θα έχουν σχεδόν γεμάτες αρένες την επόμενη σεζόν», είπε ο Σίλβερ.

Αναφορικά με τις δραστηριότητες του ΝΒΑ, πέρα από τα σύνορα των ΗΠΑ, ο κομισάριος εξήγησε ότι, τουλάχιστον για την επόμενη σεζόν, καμία ομάδα του ΝΒΑ δεν πρόκειται να ταξιδέψει, είτε για παιχνίδια επίδειξης, είτε για επίσημους αγώνες. Θυμίζουμε ότι λόγω της πανδημίας ακυρώθηκε το φετινό παιχνίδι στο Παρίσι. Την ίδια τύχη θα έχουν και οι περιοδείες των ομάδων σε Κίνα και Ινδία.

