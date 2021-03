Μπράουν-Τέιτουμ «κλείδωσαν» τον Τζορτζ και τον οδήγησαν στο 1/11 σουτ! (pic)

Εντυπωσιακός ήταν ο Πολ Τζορτζ στο πρώτο μέρος του παιχνιδιού κόντρα στους Σέλτικς, αλλά από τότε που τον ανέλαβαν οι Μπράουν και Τέιτουμ τα πράγματα άλλαξαν.

Οι 2 σταρ των Κελτών... κλείδωσαν τον PG13 και οδηγήσαν την ομάδα τους στη νίκη.

Ο Τζορτζ είχε 32 πόντους κόντρα στη Βοστώνη, αλλά μέτρησε 3 πόντους με 1/8τρίποντα και 1/11 εντός πεδιάς όταν τον μάρκαραν Τέιτουμ και Μπράουν. Απέναντι σε όλους τους άλλους είχε 29 πόντους με 11/15 σουτ και 4/7 τρίποντα

Paul George finished with 32 points in the Clippers loss vs the Celtics, but went 1-for-11 with 3 points when guarded by Jayson Tatum or Jaylen Brown pic.twitter.com/EBjrjx59gp

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 3, 2021