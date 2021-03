Μπακς - Νάγκετς 97-128! Ο απίθανος Γιόκιτς... σκόρπισε την παρέα του Γιάννη! (vid)

Αγνώριστοι παρουσιάστηκαν οι Μπακς κόντρα στους Νάγκετς και γνώρισαν μια πολύ βαριά ήττα.

Η ομάδα του Ντένβερ επικράτησε με 128-97 μέσα στο Μιλγουόκι και πήγε στο 19-15, ρίχνοντας τα ελάφια στο 21-13.

Το Μιλγουόκι τα έσπασε πίσω από τη γραμμή του τριπόντου και επέμεινε σε αυτό τον τρόπο επίθεσης, έχοντας 11/40! Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 27 πόντους, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 μπλοκ και 1 κλέψιμο. Μέτρησε 10/15 εντός πεδιάς και 0/3 τρίποντα. Ο Μίντλετον πρόσθεσε 20 με 6 ασίστ.

Από την άλλη ο απίθανος Γιόκιτς είχε 37, 11 ασίστ και 10 ριμπάουντ, ο Μάρεϊ 24 και ο Ντόζιερ πρόσθεσε 19 στην καλύτερη εμφάνιση του Ντένβερ τη φετινή σεζόν. O Σέρβος... καθάρισε το ματς στην 4η περίοδο, σε σημείο που οι Μπακς μείωσαν στους 13 πόντους.

Giannis is dunking all over Jokic

Had three straight dunks on him pic.twitter.com/hIfBBV1dOp

March 3, 2021